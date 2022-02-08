محافظ المنوفية ومساعد وزير الصحة للطب الوقائى يدشنان حملة للتطعيم ضد كورونا

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائى والوفد المرافق له بمكتبه بالديوان العام، وذلك على هامش تدشين حملة مكبرة على مستوى الجمهورية للتطعيم ضد فيروس كورونا، والتى انطلقت اليوم الثلاثاء 8 فبراير وحتى يوم الخميس الموافق 24 من نفس الشهر، تحت شعار( لا انتظار - لا زحام )، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، ووكيلى مديرية الشئون الصحية بالمنوفية.

فى بداية اللقاء رحب محافظ المنوفية بمساعد وزير الصحة، مشيراً إلى أنه منذ بدء جائحة كورونا وهو لا يدخر جهداً فى تقديم الدعم الكامل والمستمر للقطاع الصحى، وذلك من خلال تخصيص نسبة عالية من أسرة المستشفيات المركزية لخدمة مرضى كورونا ومنظومة الأكسجين وتنفيذ العديد من القوافل الطبية المتنقلة بكافة القرى النائية والنجوع لضمان تلقى المواطنين اللقاحات.

وخلال اللقاء أكد محافظ المنوفية أننا اليوم بصدد تدشين حملة مكبرة للتطعيم ضد فيروس كورونا بكافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال مرور 1700 فرقة ثابتة، بالإضافة إلى الفرق المتنقلة ( من منزل لمنزل ومن شقة لشقة ) وتستهدف الوصول لمختلف الفئات والأعمار بدءا من 12 عاما وكبار السن وذوى الهمم وغير القادرين على الحركة دون اشتراط التسجيل المسبق على المنظومة الإلكترونية لوزارة الصحة لضمان تطعيم أكبر عدد من المواطنين والوصول لأعلى نسبة مستهدفة بنطاق المحافظة.

هذا وقد أشاد مساعد وزير الصحة للطب الوقائى بجهود المحافظ وسعيه الدائم فى تقديم الدعم الكامل للمنظومة الصحية بالمحافظة، مشيراً إلى أنه تم اختيار "المنوفية" لإطلاق الحملة كونها محافظة وسطية من حيث تعداد السكان والموقع الجغرافى المتميز، ومشيداً بجهود مؤسسات الدولة فى توفير كافة التطعيمات بأنواعها للتصدى لجائحة كورونا من خلال نقاط التطعيم الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وعقب اللقاء دشن محافظ المنوفية ومساعد وزير الصحة للطب الوقائى بدء انطلاق حملة مكبرة للتطعيم ضد فيروس كورونا من أمام مقر ديوان عام المحافظة، وأكد المحافظ أنه تم التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتكثيف الحملات التوعوية على كافة المنصات الإعلامية بنطاق المحافظة لتسهيل مأمورية الفرق المتنقلة وتذليل كافة العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أنه تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات بالحملة من خلال تجهيز وتدريب 1700 فرقة طبية ثابتة ومتحركة بمواعيد محددة، تشمل كل فرقة 3 أفراد ( مسجل بيانات ، ممرض ، مسئول لتقديم التوعية الصحية ) وذلك لضمان تغطية كافة المناطق بالحضر والريف ، بالإضافة الى أماكن التجمعات أمام المصالح الحكومية والأسواق ، مشيراً أنه يتم الإعلان عن فعاليات الحملة يومياً عبر البوابة الالكترونية لمديرية الشئون الصحية وذلك لحث المواطنين على الإقبال لتلقى اللقاح ، ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات التطعيم أمام المساجد الكبرى والكنائس لتطعيم أكبر عدد من المواطنين.

وتفقدا محافظ المنوفية ومساعد وزير الصحة للطب الوقائى مبنى الجوازات بمجمع المصالح والمركز الصحى بشبين الكوم وذلك لمتابعة انتظام سير عمل الحملة والتأكد من تقديم اللقاح للمواطنين، حيث تفقدا مسارات التطعيم بالمركز الصحى والاطمئنان على نسبة الإقبال المواطنين، ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتكثيف الفرق التطعيم بالمركز لاستيعاب تزايد أعداد المواطنين حفاظاً على الصحة العامة.