تراجع الأسهم السعودية للجلسة الثانية.. وصعود الإمارات والبحرين

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.17% خاسرًا 20.41 نقطة ليغلق عند مستوى 12205.47 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.709% رابحًا 62.22 نقطة ليغلق عند مستوى 8841.85 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.99% رابحًا 32.10 نقطة ليغلق عند مستوى 3245.56 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.37% رابحًا 6.80 نقطة ليغلق عند مستوى 1855.03 نقطة.

بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.17% خاسرًا 20.41 نقطة ليغلق عند مستوى 12205.47 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.13% خاسرًا 33.26 نقطة ليغلق عند مستوى 25332.47 نقطة، وبلغ حجم التداول 142.1 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال.

وهبطت 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها النقل بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.62%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.53%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.46%، ثم قطاعي المواد الأساسية والبنوك بنسبة 0.33%، 0.32%، على التوالي، ثم قطاعي الطاقة والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.04%، 0.01%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.15%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.97%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.72%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.6%.

وقفز 88 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الخليجية العامة" بنسبة 5.61%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 5.37%، ثم سهم "بوان" بنسبة 3.23%، وتراجع 98 سهمًا على رأسها سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 2.84%، ثم سهم "الصناعات الكهربائية" بنسبة 2.17%، ثم سهم "الراجحي ريت" بنسبة 2.03%، فيما تصدر سهم "ساسكو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 355.5 ريال سعودي.



بورصة أبو ظبي فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.709% رابحًا 62.22 نقطة ليغلق عند مستوى 8841.85 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.619 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 315.7 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 8605 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.66%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.42%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.33%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاعي الصناعات والاتصالات بنسبة 0.67%، 0.61%، على التوالي.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 12.55%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 9.68%، ثم سهم "مصرف أبو ظبي الإسلامي" بنسبة 5.34%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 9.64%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 4.65%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 2.88%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 304.3 مليون درهم.



بورصة دبي كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.99% رابحًا 32.10 نقطة ليغلق عند مستوى 3245.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 152.2 مليون سهم محققة ما قيمته 334.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3802 صفقة لعدد 28 سهمًا، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.70%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.81%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 4.31%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%.

وقفز 16 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 7.46%، ثم سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 7.24%، وتراجعت 5 أسهم على رأسها شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 7.01%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.46%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 19.1 مليون ورقة بقيمة 92 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.11%.



بورصة البحرين وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.37% رابحًا 6.80 نقطة ليغلق عند مستوى 1855.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيمة 611.6 ألف دينار بحريني، وقفز ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 45.94% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 26.68% مدفوعًا بصعود أسهم المصرف الخليجي التجاري، إنوفست، بنك السلام، مجموعة جي أف إتش المالية، شركة البحرين الوطنية القابضة، بنسبة 8.7%، 3.92%، 2.04%، 1.19%، 1.19%، على التوالي، وصعد سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.7%.

فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 17.48% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.7%، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 9.42% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.4%، وهبط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.19%.



بورصة الكويت فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.07% خاسرًا 5.18 نقطة ليغلق عند مستوى 7447.35 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.30% خاسرًا 23.87 نقطة ليغلق عند مستوى 8062.26 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.62% رابحًا 38.30 نقطة ليغلق عند مستوى 6259.74 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.65% رابحًا 42.90 نقطة ليغلق عند مستوى 6615.50 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 266.1 مليون سهم بقيمة 62.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.3 ألف صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المنافع بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.2%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.27%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.94%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.34%، ثم قطاعي الصناعة والخدمات المالية بنسبة 0.28%، 0.25%، على التوالي، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.05%.