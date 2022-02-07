صعود الأسهم السعودية والإماراتية والبحرينية بجلسة الاثنين.. وهبوط قطر والكويت

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.37% رابحًا 44.74 نقطة ليغلق عند مستوى 12249.19 نقطة، وصعدت الأسواق الإماراتية، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.41% رابحًا 7.50 نقطة ليغلق عند مستوى 1840.75 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.04% خاسرًا 5.36 نقطة ليغلق عند مستوى 12672.95 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.37% رابحًا 44.74 نقطة ليغلق عند مستوى 12249.19 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.14% خاسرًا 35.38 نقطة ليغلق عند مستوى 25281.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 173.9 مليون سهم بقيمة 6.5 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها التأمين بنسبة 1.74%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.98%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.96%، ثم قطاعي الطاقة والرعاية الصحية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.5%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.8%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.6%، ثم قطاعي الأدوية والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.37%، 0.32%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والسلع الرأسمالية بنسبة 0.23%، 0.21%، على التوالي.

وقفز 113 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 4.38%، ثم سهم "التعاونية" بنسبة 3.90%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 3.70%، وتراجع 78 سهمًا على رأسها سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 3.77%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 3.25%، ثم سهم "فيبكو" بنسبة 1.98%، فيما تصدر سهم "الإنماء" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 396.9 ريال سعودي.



بورصة أبو ظبي وارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.017% رابحًا 1.47 نقطة ليغلق عند مستوى 8734.39 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.603 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 217.9 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 6625 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.83%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.55%.

وارتفع 26 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 14.84%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 9.32%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 2.22%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها سهم "شركة الفجيرة لصناعات البناء" بنسبة 9.88%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 9.09%، ثم سهم "شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 2.14%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 329.6 مليون درهم.



بورصة دبي كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.57% رابحًا 18.15 نقطة ليغلق عند مستوى 3188.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 99.5 مليون سهم محققة ما قيمته 214.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3352 صفقة لعدد 29 سهمًا، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 4.12%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.99%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.01%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.84%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 9.66%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.78%، ثم قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.15%، 0.07%، على التوالي.

وقفز 17 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 6.90%، ثم سهم شركة الأغذية المتحدة بنسبة 6.66%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 9.66%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.97%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.4 مليون ورقة بقيمة 49.1 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.05%.



بورصة البحرين وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.41% رابحًا 7.50 نقطة ليغلق عند مستوى 1840.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.6 مليون سهم بقيمة 741.2 ألف دينار بحريني، وقفز ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 160.80% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 3.63%، فيما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 3.64% بضغوط هبوط سهمي شركة الإثمار القابضة، إنوفست، بنسبة 4.48%، 1.92%، على التوالي.



بورصة الكويت فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% خاسرًا 2.95 نقطة ليغلق عند مستوى 7419.85 نقطة، واستقر مؤشر السوق الأول عند مستوى 8045.25 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% خاسرًا 9.94 نقطة ليغلق عند مستوى 6206.81 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.26% خاسرًا 17.03 نقطة ليغلق عند مستوى 6557.81 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 238.2 مليون سهم بقيمة 51.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13 ألف صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 2.87%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.76%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%، وأخيرًا قطاعي الطاقة والبنوك بنسبة 0.05%، 0.04%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.15%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.1%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والخدمات المالية بنسبة 0.05%.



بورصة قطر كما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.04% خاسرًا 5.36 نقطة ليغلق عند مستوى 12672.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 164.7 مليون سهم بقيمة 636.7 مليون ريال عبر تنفيذ 12.7 ألف صفقة، وتراجع 24 سهمًا، وارتفع 24 سهمًا، واستقر سهم واحد.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها النقل بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.49%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.30%، ثم قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.06%، 0.01%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات والصناعات بنسبة 0.32%، 0.21%، على التوالي.