بورصات الخليج خضراء بختام جلسة الثلاثاء باستثناء هبوط الأسهم السعودية

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.19% خاسرًا 23.31 نقطة ليغلق عند مستوى 12225.88 نقطة، وتصدر المؤشر العام لسوق دبي المالي، الارتفاع بنسبة 0.77% رابحًا 24.64 نقطة ليغلق عند مستوى 3213.46 نقطة، فيما تعطلت بورصة قطر اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم الرياضي للدولة.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.19% خاسرًا 23.31 نقطة ليغلق عند مستوى 12225.88 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.33% رابحًا 84.31 نقطة ليغلق عند مستوى 25365.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 154.9 مليون سهم بقيمة 5.9 مليار ريال.

وهبط 12 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.25%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.60%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.53%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.5%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.41%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والسلع الرأسمالية بنسبة 0.32%، 0.3%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.29%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.12%، وأخيرًا قطاعي المرافق العامة والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.59%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.41%، ثم قطاعات الخدمات الاستهلاكية والأدوية والتأمين بنسبة 0.38%، 0.37%، 0.32%، على التوالي.

وقفز 60 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ساسكو" بنسبة 7.90%، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة 3.64%، ثم سهم "وقت اللياقة" بنسبة 3.23%، وتراجع 129 سهمًا على رأسها سهم "عناية" بنسبة 4.68%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 4.63%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 4.25%، فيما تصدر سهم "ساسكو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 418.5 ريال سعودي.



بورصة أبو ظبي فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.518% رابحًا 45.24 نقطة ليغلق عند مستوى 8779.63 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.611 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 350.5 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 12.7 ألف صفقة.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.99%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.34%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاعي الطاقة والصناعات بنسبة 0.75%، 0.01%، على التوالي.

وارتفع 28 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 14.83%، ثم سهم "شركة الوطنية للتكافل" بنسبة 10.64%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 6.22%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها سهم "شركة فيرتيغلوب" بنسبة 2.04%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 1.96%، ثم سهم "شركة دانة غاز" بنسبة 1.83%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 304.8 مليون درهم.



بورصة دبي كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.77% رابحًا 24.64 نقطة ليغلق عند مستوى 3213.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 162.2 مليون سهم محققة ما قيمته 80.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2669 صفقة لعدد 31 سهمًا، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.28%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.26%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.76%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 1.40%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.17%، ثم قطاعي التأمين والسلع بنسبة 0.09%، 0.07%، على التوالي.

وقفز 13 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 4.16%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.35%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.59%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.1 مليون ورقة بقيمة 56.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.08%.



بورصة البحرين وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.41% رابحًا 7.47 نقطة ليغلق عند مستوى 1848.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار بحريني، وقفز ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 34.3% مدفوعًا بصعود أسهم المصرف الخليجي التجاري، مجموعة جي أف إتش المالية، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت، مجموعة البركة المصرفية، بنك البحري الوطني، بنسبة 9.52%، 4.36%، 0.43%، 0.38%، 0.33%، 0.3%، على التوالي، ثم

كما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة نمو 9.42% مدفوعًا بصعود سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.4%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.09% مدفوعًا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 2.88%، فيما تراجعت أسهم شركة الإثمار القابضة، بنك السلام، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.56%، 1.01%، 0.26%، على التوالي.

بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.44% رابحًا 32.68 نقطة ليغلق عند مستوى 7452.53 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% رابحًا 40.88 نقطة ليغلق عند مستوى 8086.13 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.24% رابحًا 14.63 نقطة ليغلق عند مستوى 6221.44 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.23% رابحًا 14.79 نقطة ليغلق عند مستوى 6572.60 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 279.7 مليون سهم بقيمة 65.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.2 ألف صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 5%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.7%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.6%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.34%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.06%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.9%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، وأخيرًا قطاعي العقار والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.06%، 0.05%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الطاقة والتأمين بنسبة 1.08%، 0.67%، على التوالي.