البيت الأبيض: التدريبات العسكرية بين روسيا وبيلاروسيا إجراء تصعيدى

كتب أحمد عرفة

قالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن مشروع قانون العقوبات للحزبين الجمهوري والديمقراطي سيبعث برسالة قوية للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن التدريبات العسكرية بين روسيا وبيلاروسيا إجراء تصعيدي.

وفى وقت سابق، ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية اليوم الأربعاء، أن البيت الأبيض أقر خطة سيعمل بموجبها البنتاجون على مساعدة آلاف الأمريكيين لمغادرة أوكرانيا في حال تعرضها لـ"غزو روسي".

وأفادت الصحيفة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، بأن ذلك يأتي في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجنب أي نوع من الإجلاء الفوضوي لمواطنيها الذي سبق وأن تم في أفغانستان.

ونوّهت الصحيفة نقلاً عن مسئولين أمريكيين قولهم: "إنه تم نشر بعض من القوات البالغ عددها 1700 جندي من الفرقة 82 المحمولة جواً في بولندا لتعزيز ذلك الحليف في الأيام المقبلة فيما يتعلق بالبدء في إنشاء نقاط تفتيش ومعسكرات وغيرها من المرافق المؤقتة داخل حدود بولندا مع أوكرانيا استعدادًا لخدمة الأمريكيين الوافدين".

وأضاف المسؤولون أنه غير مصرح للقوات بدخول أوكرانيا ولن تقوم بإجلاء الأمريكيين أو القيام بمهمات جوية من داخل أوكرانيا.