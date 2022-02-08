محافظ كفر الشيخ: الجمعيات والمجتمع المدنى لهم دور فى مساعدة الأسر الأولى بالرعاية

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، إنه يشيد بالمشاركة المجتمعية من خلال الجمعيات الأهلية لمساعدة الفقراء والمحتاجين إضافة لتوزيع كراتين المعبأة بالمواد الغذائية، لتوزيعها في شهر رمضان الكريم، مؤكداً الانتهاء من تعبئة الكراتين لتوزيعها على الأسر الفقيرة والأشد احتياجاً وغيرهم، في إطار التعاون الدائم الوثيق بين محافظة كفر الشيخ، والجمعيات المتعددة في ظل المشاركة المجتمعية



وأشاد محافظ كفرالشيخ بمجهودات الجمعيات والمجتمع المدني في المساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة ، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، و تقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية خاصة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.