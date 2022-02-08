اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ: الجمعيات والمجتمع المدنى لهم دور فى مساعدة الأسر الأولى بالرعاية

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 11:40 ص
محافظ كفر الشيخ: الجمعيات والمجتمع المدنى لهم دور فى مساعدة الأسر الأولى بالرعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يشيد بالمشاركة المجتمعية من خلال الجمعيات الأهلية لمساعدة الفقراء والمحتاجين إضافة لتوزيع كراتين المعبأة بالمواد الغذائية، لتوزيعها في شهر رمضان الكريم، مؤكداً الانتهاء من تعبئة الكراتين لتوزيعها على الأسر الفقيرة والأشد احتياجاً وغيرهم، في إطار التعاون الدائم الوثيق بين محافظة كفر الشيخ، والجمعيات المتعددة في ظل المشاركة المجتمعية 

وأشاد محافظ كفرالشيخ بمجهودات الجمعيات والمجتمع المدني  في المساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة ، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، و تقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية خاصة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

كفرالشيخ

مشاركة مجتمعية

محافظة كفر الشيخ

جمعيات اهلية

شهر رمضان

اسر فقيرة

أسر أولى بالرعاية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ: إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بتكلفة 1,8 مليون جنيه

الإثنين، 07 فبراير 2022 02:17 م

محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية فى أعمال تطوير الميادين.. صور

الخميس، 03 فبراير 2022 03:55 م

محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من مشروعات مياه الشرب بحياة كريمة 30 يونيو المقبل

الأربعاء، 02 فبراير 2022 02:05 م

فرحة طلاب الإعدادية بامتحانات اليوم الرابع.. طلاب المنوفية"مبسوطين" من العلوم.. ارتياح فى القليوبية بـ"الهندسة".. إنجليزى بنى سويف فى مستوى الطالب المتوسط.. ومحافظ كفر الشيخ يحيل واقعة تسريب الهندسة للتحقيق

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 04:43 م

محافظ كفر الشيخ: "مشروعك" وفر تمويل 1.6 مليار جنيه للشباب لتوفير 29383 فرصة عمل

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 03:53 م

محافظ كفر الشيخ يحيل واقعة تسريب مادة الهندسة للشهادة الإعدادية للتحقيق

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 02:26 م

محافظ كفر الشيخ ينعى اللواء عبد السلام المحجوب

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 12:35 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة