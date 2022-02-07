محافظ كفر الشيخ: إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بتكلفة 1,8 مليون جنيه

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تم تنفيذ إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بقطاع الكهرباء لتدعيم القرى والمدن بالمحافظة، بتكلفة استثمارية بلغت نحو مليون و873 ألف جنيه،

برعاية الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبإشراف المهندسة غادة اسماعيل ابوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية فى القرى الأكثر احتياجاً، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق والخدمات المختلفة لشعور المواطنين بمعدلات التنمية، والتى شملت تطوير شبكات الكهرباء لتدعيم قرى ومراكز المحافظة لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجًا والتى تسهم فى تنمية المجتمع، خاصة قطاع الكهرباء.

واوضحت المهندسة غادة أبوكيلة وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ، انه تم تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة، مع تقليل عدد وفترات الأعطال،والالتزام ببرنامج القراءة الموحد، وربطه مع مركز الإصدار، لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كل حقوق المواطن، لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة، وشملت تلك الأعمال إحلالًا وتجديدًا بشبكات الجهد المنخفض لمحولات قرى شرق كفر الشيخ بـ297 عمود جهد منخفض و5800م موصلات معزولة ل7 محولات ليستفيد منها قرى الخادمية، بطيطة، العربى، الفخرانى بتكلفة 883 ألف جنيه، وإحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض قرى غرب كفرالشيخ بـ47 عمود جهد منخفض و5000 م موصلات معزولة ليستفيد منها قرى احمد عبده، العشرى، عزب زمزم، سليط، المغنمين، درويش بتكلفة 260 ألف جنيه، وإحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بقرى مركز ومدينة سيدى سالم بـ125عامود جهد منخفض ليستفيد منها قرى الصالحات، الوز، كمال سيف بتكلفة 360 ألف جنيه.

وأكد محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بكفرالشيخ، أن التوسعات العمرانية وإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة لابد أن يتوازى مع جميع المرافق والخدمات وبخاصةً قطاع الكهرباء، مما استلزم إحلال وتجديد شبكات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطن اليومية، لافتاً أن الفترة القادمة تشهد العديد من المشروعات الخدمية، حيث شملت إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض مدينة سيدى سالم بـ23عمود جهد منخفض و 120م موصلات معزولة ليستفيد منها قرى ابو سعده، الملاحة، شحاته بتكلفة 100 ألف جنيه، كذلك إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بشمال مركز ومدينة دسوق بـ58عمود جهد منخفض و 2500م موصلات معزولة ليستفيد منها قرى الخروج، جاب الله، الشيخ الشرنوبى، الملاعب، كنيسة الصراداوى بتكلفة 270 ألف جنيه، لتحسين مستوى كل من استمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين.