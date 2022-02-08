رئيس "الرئاسى الليبى": المصالحة الوطنية كلمة السر لإنهاء الأزمة فى البلاد

وأكد المنفي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الليبية اليوم الثلاثاء، أن أي عملية سياسية في ليبيا يجب أن تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية ولا تهدد المكاسب التي تم تحقيقها.

وزاد الجدل حول مصير حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعدما أعلن مجلس النواب الليبي، الأسبوع الماضي، عزمه على اختيار رئيس جديد للحكومة التي تم تحديد مهمّتها بقيادة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقرّرة في 24 ديسمبر الماضي، قبل أن يتعذّر إجراؤها.

ويعتبر مجلس النواب أنّ حكومة الدبيبة أصبحت "منتهية الولاية" بسبب إرجاء الانتخابات ويؤكد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة، ومن جانبه، يرفض الدبيبة عزم مجلس النواب على اختيار رئيس جديد للحكومة، مؤكدا عزم حكومته على الاستمرار في عملها لحين تسليم السلطة إلى حكومة منبثقة من الانتخابات.