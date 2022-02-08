الانتهاء من 73 مدرسة جديدة بتكلفة 362.8 مليون جنيه بسوهاج ضمن حياة كريمة

سوهاج محمود مقبول

المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حياة كريمة، واحد من أهم المشروعات التى استهدفت كل القطاعات الخدمية داخل القرى الأكثر إحتياجا على مستوى محافظة سوهاج مثل قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والرى والصرف ومياه الشرب والطرق والكهرباء وغيرها وغيرها من القطاعات المهمة بالنسبة للفرد والمجتمع.

وتولى الدولة، اهتماما خاص بتطوير التعليم وفى مقدمتها التعليم قبل الجامعى فقد حظيت محافظة سوهاج بنصيب كبير من هذا الاهتمام إنعكس بدوره على إنشاء 37 مدرسة جديدة بــ 7 مراكز وفرت 913 فصل بتكلفه 362.800 مليون جنيه.

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات حول إنجازات جديدة تمت فى قطاع التعليم الحكومى داخل المحافظة من خلال أرقام والبوم صور تعرف على تلك الإنجازات من خلال المعلومات التالية.

1 – عملية تطوير التعليم تأتى ضمن مشروع تطوير الريف المصرى بمبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسى رئيس الجمهورية.

2 عدد المدارس الجديدة 37 داخل 7 مراكز هى مراكز مبادرة حياة كريمة.

3 عدد الفصول التى وفرتها تلك المدارس 913 فصل دراسى على مستوى المراكز تقليل كثافة الطلاب بالفصول لتحسين جودة العملية التعليمية .

4 – التكلفة الإجمالية للمدارس 362.800 مليون داخل الـــ 7 مراكز.

5 - تم الانتهاء منها تشمل " 19 مدرسة بمركز البلينا، تضم 222 فصل دراسي، بتكلفة 83 مليون و 980 ألف جنيه.

6 – تم الإنتهاء 17 مدرسة بمركز جرجا، تضم 197 فصل، بتكلفة 75 مليون و920 ألف جنيه.

7 - وتم الإنتهاء من 11 مدرسة بمركز المنشاة، تضم 144 فصل، بتكلفة 53 مليون و860 ألف جنيه.

8 – وتم الإنتهاء من 7 مدارس بمركز المراغة، تضم 82 فصل، بتكلفة 32 مليون و 910 ألف جنيه.

9 – وتم الإنتهاء من 7 مدارس بمركز طما، تضم 96 فصل بتكلفة 50 مليون و180 ألف جنيه.

10 - وتم الإنتهاء من 5 مدارس بمركز ساقلتة، تضم 76 فصل، بتكلفة 29 مليون و 780 ألف جنيه.

11 – وتم الإنتهاء من 7 مدارس بمركز دار السلام، تضم 96 فصل دراسي، بتكلفة 36 مليون و 140 ألف جنيه.