محافظ سوهاج: الانتهاء من 73 مدرسة جديدة توفر 913 فصلا بتكلفة 362.8 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن الانتهاء من إنشاء 73 مدرسة جديدة ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بـالـ 7 مراكز المستهدفة بنطاق المحافظة، توفر 913 فصلا دراسيا، بتكلفة إجمالية 362 مليونا و800 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول لتحسين جودة العملية التعليمية.

وقال محافظ سوهاج أن إجمالي عدد المدارس المدرجة ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة " بقرى سوهاج يبلغ 125 مدرسة موزعة على مختلف المراكز، تم الانتهاء من 73 منها، وجار العمل بباقي المدارس بنسب تنفيذ مختلفة.

ومن جانبه أوضح المهندس سيد أبو عقيل رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أن المدارس التي تم الانتهاء منها تشمل " 19 مدرسة بمركز البلينا، تضم 222 فصل دراسي، بتكلفة 83 مليون و 980 ألف جنيه، و17 مدرسة بمركز جرجا، تضم 197 فصل، بتكلفة 75 مليون و920 ألف جنيه، وعدد 11 مدرسة بمركز المنشاة، تضم 144 فصل، بتكلفة 53 مليون و860 ألف جنيه، و7 مدارس بمركز المراغة، تضم 82 فصل، بتكلفة 32 مليون و 910 آلاف جنيه، و7 مدارس بمركز طما، تضم 96 فصلا بتكلفة 50 مليونا و180 ألف جنيه، و5 مدارس بمركز ساقلتة، تضم 76 فصلا، بتكلفة 29 مليونا و780 ألف جنيه، و7 مدارس بمركز دار السلام، تضم 96 فصلا دراسيا، بتكلفة 36 مليونا و140 ألف جنيه.