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الأرصاد: تقلبات جوية "بسيطة" غدا وبعد غد.. وسرعة الرياح تصل لـ 50 كيلو مترا

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 08:42 م
الأرصاد: تقلبات جوية "بسيطة" غدا وبعد غد.. وسرعة الرياح تصل لـ 50 كيلو مترا الطقس - أرشيفية
ماجد تمراز

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من الطبيعي وجود تقلبات جوية خلال فصل الشتاء، فنرى في بعض الأيام طقس بارد، وفي البعض الآخر، درجات حرارة معتدلة، مشيرة إلى أن غدا وبعد غد هناك تقلبات في الأحوال الجوية، ولكنها تقلبات بسيطة لن تكون مؤثرة بشكل كبير.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية آية عبد الرحمن، ببرنامج الحقيقة، الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز: "اليوم كانت درجات الحرارة العظمي 22 درجة، والشمس ساطعة والجو دافئ، أما غدا ستكون 18 درجة، لفارق 4 درجات، ويوم الخميس قد تصل إلى 16 درجة بفارق 6 درجات، ولكن نؤكد أنه سيكون هناك نشاط للرياح وهو ما سيزيد من الإحساس بالبرد".

وتابعت الدكتورة إيمان شاكر: "سرعة الرياح ستصل من 40 إلى 50 كيلو متر، وعلى السواحل الشمالية ومسطح البحر المتوسط من 60 لـ 80 كيلو متر في الساعة، وهو ما سيؤدي إلى اضطراب في عملية الملاحة، وبالنسبة للتقلبات الموجودة غدا وبعد غدا سيكون هناك سحب وأمطار على بعض المناطق على وجه البحري".


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