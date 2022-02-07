5 أطعمة شتوية تساعدك على الشعور بالدفء.. أبرزها السبانخ

كتبت فاطمة خليل

5 أطعمة شتوية تساعدك على الشعور بالدفء قد يساعدك تناول الخضروات الموسمية على الشعور بالدفء في فصل الشتاء، وفي الطقس البارد، تنقبض الأوعية الدموية مما يعني أن تدفق الدم مقيد ويجب على قلبك أن يعمل بجهد أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم نتيجة لذلك ، يمكن أن يرتفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ويمكن أن تتباطأ الدورة الدموية وهذا يؤدي إلى انخفاض في درجة حرارة الجسم مسبباً البرد للتغلب على هذه الآثار، هناك بعض الأطعمة التي تساعد على الشعور بالدفء في فصل الشتاء، نتعرف عليها في هذا التقرير، وفقاً لموقع "healthshots". 1. الحلبة يمنحك تناول أوراق الحلبة في الشتاء الدفء لاحتوائها على حمض الفوليك والحديد والبروتين والبوتاسيوم والفيتامينات أ ، ب ، ب 3 ، ج ، هـ ، والألياف والإستروجين النباتي. الفوائد الصحية للحلبة - تساعد الحوامل والأمهات الجدد على الحفاظ على مستويات الحديد وحمض الفوليك أثناء فترة الحمل والرضاعة. - تساعد الحوامل والأمهات الجدد على الحفاظ على مستويات الحديد وحمض الفوليك أثناء فترة الحمل والرضاعة.

* تخفف آلام الدورة الشهرية وتعالج الاضطرابات الهرمونية والتناسلية.

* تساعد في السيطرة على مرض السكري وأمراض القلب حيث أنها تخفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول.

* تستخدم في علاج الربو والتهاب الشعب الهوائية والتهاب المفاصل ومشاكل الجلد والتهاب الحلق والتهابات الجهاز الهضمي.



2. السبانخ السبانخ هو غذاء خارق آخر لصحة جيدة في الطقس البارد والجاف، وهى محملة بالمعادن وفيتامين أ ، ج ، هـ ، ك ، حمض الفوليك ، الحديد ومنخفضة السعرات الحرارية الفوائد الصحية للسبانخ * تقوي صحة عظامك.

* تساعد على خفض ضغط الدم ، ويحافظ على مستويات السكر في الدم ، ويمنع الإصابة بالسرطان.

* تساعد على محاربة نقص الحديد.

* تمنع الإمساك وما شابه ذلك من مشاكل.

* تفيد الحامل. 3. الجزر الجزر من الأطعمة الفائقة التي تحتوي على كمية جيدة من العناصر الغذائية ، مثل الألياف والفيتامينات A و B و B2 و B3 و C و D و E و K. الفوائد الصحية للجزر * يحسن البصر ويمنع العمى الليلي لاحتوائه على مادة الكاروتين.

* يقي من أمراض السرطان والسكري وأمراض القلب.

* مفيد للحفاظ على صحة الجلد والشعر والأظافر.

* ينظم تدفق الطمث.

* يمكن استخدامه في علاج السمنة. 5. البازلاء الخضراء تنتمي البازلاء الخضراء إلى عائلة البقوليات، وهي من أكثر الخضروات المغذية التي تحتوي على المغذيات النباتية والفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن.



الفوائد الصحية للبازلاء الخضراء * تخفض مستويات الكوليسترول في الجسم.

* تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

* تحتوي على مضادات الأكسدة وفوائده المضادة للالتهابات.

* البازلاء الخضراء مصدر جيد لفيتامينات ج ، ب المركب ، حمض الفوليك.

* منخفضة السعرات الحرارية ومحتوى عالي من الألياف.