نيويورك تايمز: مواجهة الغرب مع روسيا حول أوكرانيا تدخل مرحلة حرجة هذا الأسبوع

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المواجهة بين الغرب وروسيا بشأن أوكرانيا تدخل مرحلة حرجة هذا الأسبوع، فقد وجهت الولايات المتحدة الانتباه إلى حلف الناتو، ونقلت قواتها شرقا، بينما جهزت روسيا مزيد من القوات على حدود أوكرانيا،. لكن فى ظل هذه التوترات، سيتم استكشاف السبل الدبلوماسية ولا تزال الخطوط المحتملة للحلول الدبلوماسية تتشكل، وإن لم تسفر عن شىئ بعد.

ويلتقى الرئيس الأمريكى جو بايدن مع المستشار الألمانى أولاف شولتز، بينما يلتقى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى موسكو قبل أن يتوجه إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى ظل الموقف المتشدد الذى تتبناه إدارة بايدن، وابتعاد ألمانيا، وسعى بوتين على ما يبدو لفرض حل لمظالم روسيا الأمنية، فإن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد وضع نفسه فى قلب الدبلوماسية فى أوروبا. وبالنسبة لموسكو، فإن ماكرون محاور جيد، بحسب ما قال مسئول رفيع المستوى فى الرئاسة الفرنسية، والذى رفض الكشف عن هويته.

وبالنسبة لماكرون، تتابع الصحيفة، فإن الفرصة لقيادة جهود لخلق بنية أمنية أوروبية جديدة قد وضعته أمام وفى قلب ما يمكن أن يكون أكبر مرحلة من رئاسته، والتى تأتى قبل شهرين فقط من الانتخابات الفرنسية التى يترشح فيها مجددا. كما أنه تقدم له فرصة للقيام بدور قيادى أكبر لكل أوروبا وإضفاء رؤيته العظيمة أحيانا لأوروبا المتحالفة مع الولايات المتحدة، ولكنها أكثر استقلالية.

وكان وزير الاقتصاد الفرنسى قد قال متسائلا: هل نريد لروسيا أن تصبح متحالفة تماما مع الصين أو أن تكون فى منطقة ما بين أوروبا والصين، وجاء هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه الصين وروسيا يوم الجمعة عن صداقتهما التى ليس لها حدود ودعا الناتو للتخلى عن نهجه القائم على عقيدة الحرب الباردة.