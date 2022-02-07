مرحلة التعافى بعد كورونا.. امتنع عن الشاى والقهوة وتناول عصير الفراولة

كتبت مروة هريدى

مرحلة التعافى ما بعد الإصابة بفيروس كورونا، مهمة للغاية لذلك يجب الانتباه جيدًا لما نأكله ونشربه من أجل تخطى هذه المرحلة الصعبة بسلام دون ترك آثار جانبية، وتعتبر الأطعمة الصحية الغنية بالخضروات والفاكهة وفيتامينات مثل فيتامين سى مهمة خلال مرحلة التعافى ما بعد كورونا، وفقًا لتقرير وكالة النباء الروسية "نوفوستى".

من جانبها، أكدت الدكتورة أنجيليكا ديوفال، خبيرة التغذية الروسية، أنه لاستعادة الحالة الصحية بعد التعافي من مرض كورونا، من الأفضل الامتناع مؤقتًا عن تناول الشاي الأسود والقهوة.

وكشفت الدكتورة في حديث لراديو "سبوتنيك"، أن المشروبات لها تأثير مهم على صحة الجسم وتساعد على استعادة الحالة الصحية خلال فترة افصابة بفيروس كورونا وبعد التعافي منه أيضًا.

أضافت الطبيبة الروسية أنه يجب أن يكون الماء المشروب الأساسي خلال فترة الإصابة بفيروس كورونا وبعد التعافى منه أيضًا، ولكن من أجل اكتساب القوة وتعزيز المناعة خلال فترة قصيرة يمكن إضافة مشروبات منقوعة من الفواكه الطازجة.

ومنحت الدكتورة أنجيليكا وصفة لإعداد هذه المشروبات الصحية عن طريق أخذ لترين من الماء وتسخينها إلى 80 درجة مئوية، ثم إضافة حوالي 200 جرام من ثمار الفواكه مثل الفراولة أو التوت البري وغيرهما، وخلطهما جيدًا باستخدام الخلاط للحصول على مشروب فواكه صحي لتعزيز المناعة وتزويد الجسم بالطاقة اللازمة.

ومن أجل الحفاظ على الفيتامينات والمواد المغذية الموجودة في ثمار الفواكه المستخدمة فى إعداد هذه المشروبات، شددت الطبيبة الروسية على عدم غلى الخليط، كما يمكن تناول الشاي الأخضر مع تلك الفواكه.

وتقول يتم تخمير ملعقتي طعام من الشاي الأخضر في لتر ونصف من الماء ونضيف له شريحتي برتقال وملعقتين من الثمار الطازجة أو المجمدة ولا ينصح بإضافة السكر إلى المشروب، بل من الأفضل إضافة شرائح مقشرة من التفاح، بعدها نترك المشروب 40-50 دقيقة ثم نقوم بتناوله على مدار اليوم، وأوضحت أنه إذا أصبح المشروب باردًا يمكن إضافة الماء المغلي الساخن إليه.

ووفقا للطبيبة الروسية أيضًا، أنه يجب خلال فترة ما بعد التعافي من كورونا، الامتناع عن تناول الشاي الأسود والقهوة والمشروبات الغازية المحلاة والعصائر المعلبة أيضًا ولو بشكل مؤقت لحين تمام الشفاء.