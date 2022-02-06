عالم روسي: الجسم يشيخ عامًا عن كل يوم إصابة بفيروس كورونا

كتبت أمل علام

صدم عالم الأحياء الجزيئية، مكسيم سكولاتشيف والباحث في جامعة موسكو الحكومية، البشرية بنظرية جديدة حول تأثر جسم الإنسان بأعراض كورونا وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر الإصابة بفيروس كورونا على العمر البيولوجي للشخص، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة RIA Novosti الروسية.

وقال في حوار مع وسائل إعلام روسية، إن صحة الشخص الذي لم يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا، سيعاني من عدد من العوامل السلبية في حالة الإصابة بالفيروس، وبإمكان هذه العوامل السلبية أن تؤدي في يوم واحد إصابة إلى شيخوخة الجسم لمدة عام كامل.

وأوضح العالم الروسي "إذا لم يتلق الشخص لقاحا مضادا لفيروس كورونا، وعانى من مرض كورونا، فإنه في الواقع يتعرض لتأثيرات صحية، كان من المتوقع أن يمر بها الجسم في خلال 10 سنوات، لكنه يشعر بها في غضون 10 أيام فقط، وهو ما يشبه الشيخوخة المتسارعة".

وقال عالم البيولوجيا إنه على عكس عملية الشيخوخة الطبيعية، فإن آثار عدوى فيروس كورونا يمكن تلافيها من خلال علاج آثار المرض الذي يتسبب فيه فيروس كورونا، بعد الإصابة به، فقد أودى وباء كورونا رسميا بأكثر من 5.723 ملايين شخص في أنحاء العالم منذ نهاية ديسمبر 2019.

بالأرقام المطلقة، الولايات المتحدة هي الدولة التي سجلت أعلى عدد وفيات (901,391)، تليها البرازيل (630,494) ثم الهند (501,114) وروسيا (334,743).

ووفق تقديرات منظمة الصحة العالمية، قد يكون العدد الإجمالي للوفيات أعلى بمرّتين إلى ثلاث، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات بسبب كورونا بصورة مباشرة وغير مباشرة.

وعلى صعيد آخر، ووسط طفرة في الإصابات يشهدها العالم من جراء أوميكرون ومتحوره، كشف علماء أوبئة بريطانيون مفاجأة غير سارة، فقد أعلنوا أن المصابين بأوميكرون أصبحوا أكثر عرضة لأمراض الجلد.

كما أكدوا أنه غالباً ما تشبه علامات الإصابة بمتحور أوميكرون علامات الإصابة بالسارس، غير أن لها ميزات معينة، وفق تقرير منتدى الطب البريطاني، حيث قاموا بتسمية 6 علامات رئيسية لأوميكرون، يمكن تحديدها من خلال حالة الجلد.

وأوضحوا أن المرضى قد يعانون من تغير لون أقدامهم ويصبح أحمر أو أرجوانياً، وقد يشعر المصاب بالحكة أو الطفح الجلدي أيضاً، كما يمكن أن يشير تشقق الشفاه أو التهابها إلى وجود عدوى أوميكرون، بحسب العلماء، الذين لفتوا إلى أن القلق يظهر بشكل خاص عندما تصبح مزرقة أو رمادية شاحبة، مما يدل على وجود مشكلة في الجهاز التنفسي.

إضافة إلى ذلك، قد يصاب الشخص بطفح جلدي أو بقع تسبب الجرب، وفي حالة عدوى أوميكرون، قد يظهر على الشخص أيضاً علامات مشابهة للحرارة الشائكة، وتهيج الجلد الذي يحدث بسبب تعرق الشخص بشدة.