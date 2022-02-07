ماء الشعير بيعمل المعجزات من إنقاص الوزن لتحسين المناعة

كتبت - ميرفت رشاد

الشعير عبارة عن حبة غنية بالألياف يتم تقديمها بشكل عام كبديل للأرز ويتم احتسابها ضمن فئة الحبوب الكاملة مثل الشوفان والقمح الكامل المعروف أنها توزع الكيلوجرامات، يوصى معظم خبراء التغذية بتناول كوب من ماء الشعير لإنقاص الوزن بشكل فعال، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

الفوائد الصحية للشعير

يساعد الشعير في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم، بفضل بيتا جلوكان الذي يحتوي عليه، يحتوي على ألياف قابلة للذوبان في مكافحة الكوليسترول ويقال إنها تحافظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة، يساعد الاستهلاك المنتظم للشعير في طرد السموم من الجسم والأمعاء عبر المسالك البولية، يعمل ماء الشعير أيضًا كمدر للبول ، مما يجعله علاجًا طبيعيًا لعدوى المسالك البولية جنبًا إلى جنب مع حصوات الكلى.

وفقًا لأخصائية التغذية الهندية ريتو أرورا ، فإن ماء الشعير يعزز فقدان الوزن لأنه ينظم مستوى السكر في الدم بسبب خصائصه المنخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم، علاوة على ذلك ، فهو يزيل السموم من الجسم ويطهر الأمعاء ، ويحافظ على صحة أجسامنا.

كيف يساعد ماء الشعير على إنقاص الوزن بكفاءة



1. الشعور بالشبع

مياه الشعير مليئة بالألياف مما تقلل الرغبة الشديدة في تناول الطعام سيعني فقدان وزن صحي.

2. الجهاز الهضمي

يمكن أن يضمن محتوى الألياف في ماء الشعير حركة الأمعاء السلس عن طريق تطهير الجهاز الهضمي. الشعير غني بالألياف القابلة للذوبان مثل بيتا جلوكان، لذا فإن كوبًا من ماء الشعير سيحافظ على قوة عملية الهضم ، وهو أمر أساسي لفقدان الوزن.

3. عدد السعرات الحرارية

عندما ينقع الشعير في الماء ويصفى ، ينخفض ​​محتوى السعرات الحرارية تلقائيًا ، فإن ملء كوب من ماء الشعير بدلاً من الكولا والمشروبات الغازية يمكن أن يفعل المعجزات لجسمك

4. يساعد على تحسين المناعة

الشعير غذاء غني بالعناصر الغذائية ومليء بكمية كبيرة من الحديد، يساعد الحديد في تحسين حجم الدم وقد يحارب الخمول والتعب، يحتوي هذا الطعام أيضًا على الكثير من مضادات الأكسدة التي تساعد في بناء نظام مناعي قوي والحفاظ عليه ، وإبعاد العدوى الشائعة مثل البرد والسعال والحمى.

5. ينظم سكر الدم

الشعير عبارة عن غذاء منخفض بمؤشر نسبة السكر في الدم وقد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن، الشعير غذاء خالي من السعرات الحرارية وخالي من الكوليسترول إنه غني بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان ، مما يجعله غذاءً ممتازًا للحفاظ على المستوى الأمثل من الكوليسترول، يساعد الكوليسترول المستقر في الدم في الحفاظ على الوزن المثالي للجسم.