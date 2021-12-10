هل لديك حساسية من الجلوتين.. أطعمة تساعدك فى السيطرة على حالتك

كتبت إيناس البنا

حساسية الجلوتين هي حساسية لبروتين معين موجود في الحبوب مثل القمح والشعير، وحساسية الجلوتين هي مصطلح شامل يستخدم لتحديد ردود الفعل العديدة لجهاز المناعة تجاه تناول الحبوب التي تحتوي على الجلوتين، عندما يستهلك هؤلاء المرضى الجلوتين ، فقد تظهر عليهم الأعراض التالية للتفاعل:

وجع بطن

الطفح الجلدي

إسهال

حرقة من المعدة

غثيان

التقيؤ

النفخ

تعب

التجشؤ

تشنج



يوصى الموقع الطبى " healthline" بضرورة قراءة الملصقات الغذائية أثناء التسوق من البقالة وتجنب الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين بأشكال مخفية. غالبًا ما توجد مصادر الجلوتين المخفية في:

صلصة الصويا

خل الشعير

حبوب الإفطار

التوابل

الحساء والمرق المعبأ

بالنسبة لمرضى الاضطرابات الهضمية ، فإن مكملات حمض الفوليك والكالسيوم والحديد وفيتامين ب 12 مطلوبة في وقت التشخيص، ويُنصح عمومًا بفيتامين A و D و E و K للمرضى لفترة طويلة. 20 ملغ من الجلوتين لكل كيلوغرام من الطعام مقبول بشكل عام حسب الإرشادات ".

ما الذي يمكن أن يأكله مرضى حساسية الجلوتين؟



تتضمن بعض الحبوب الصحية الخالية من الجلوتين والتي تفيد أيضًا مرضى السكري ما يلي:

أرز

حبوب ذرة

الكينوا

تشمل الخيارات الآمنة الأخرى لمرضى حساسية الجلوتين ما يلي:

البقوليات

خضراوات

البذور

المكسرات

كما أن الزبادي والجبن جيدان ويمكن أيضًا استهلاك السكر والعسل في حدود صحية، العصائر ، الشوربات ، العصيدة ، اللبن ، العصائر ، السلطات ، والفواكه الموسمية هي بعض الخيارات الصحية التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي.