اليوم السابع
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الإثنين، 07 فبراير 2022 11:58 ص
أكرم القصاص
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روسيا تسجل حوالى 172 ألف إصابة جديدة بكورونا والإجمالى على عتبة الـ13 مليون حالة

الإثنين، 07 فبراير 2022 11:07 ص
روسيا تسجل حوالى 172 ألف إصابة جديدة بكورونا والإجمالى على عتبة الـ13 مليون حالة كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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سجلت روسيا 171 ألفا و905 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 12 مليونا و982 ألفا و23 إصابة.

وذكر مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا اليوم الإثنين، وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية ، أن العدد التراكمي للوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي ارتفع إلى 336 ألفا و23 شخصا بعد تسجيل وفاة 609 حالات خلال الساعات الـ24 الماضية، مضيفا أن 55 ألفا و683 شخصا غادروا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 10 ملايين و624 ألفا و954 شخصا.

 


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