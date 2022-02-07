انتهاء أول دورة للمتقدمين لوظيفة مدير شئون القرآن بالمناطق الأزهرية 17 فبراير

كتب ــ لؤى على

انطلقت فعاليات الدورة التأهيلية للمتقدمين لشغل وظيفة مدير شئون القرآن الكريم بعدد من المناطق الأزهرية، وذلك فى ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعناية مؤسسة الأزهر الخاصة بالقرآن الكريم حفظًا وإتقانًا، وفي ضوء اعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف لإطار التنسيق والتعاون بين الجامع الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية.

وأوضح الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع، أن هذه الدورة الأولى من نوعها حيث تقدم للمتدرب برنامجًا متكاملًا لعددٍ من المحاور العلمية والتربوية والإدارية: من إتقان للقرآن الكريم حفظًا وتلاوة، وأساليب وآليات تحفيظ القرآن الكريم، وتدريس أحكام التلاوة، وآليات وضع ومتابعة برامج الحفظ، هذا إلى جانب التعرض لبعض القضايا الفكرية الهامة، وأيضًا التدريب على المهارات الإدارية اللازمة لهذا المجال، كما تنعقد الدورة لمدة اثني عشر يومًا بواقع ست ساعات يوميًّا، يعقد في نهايتها امتحان شامل للمحاور التي تم التدريب عليها، وذلك في السابع عشر من فبراير الجاري.

ويحاضر في هذه الدورة نخبة من الأساتذة المتخصصين من جامعة الأزهر، ولجنة مراجعة المصحف الشريف، منهم الدكتور عبد الله عزب، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، و الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، و الدكتور صبري كريم، عضو لجنة مراجعة المصحف.