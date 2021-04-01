الأقصر الأزهرية تستكمل اختبارات مسابقة القرآن الكريم بقيمة 23 مليون جنيه

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت إدارة شؤون القرآن الكريم بمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الخميس، إختبارات التصفيات النهائية لمسابقة الإمام الأكبر السنوية للقرآن الكريم لهذا العام 2020 / 2021 م، وذلك برعاية فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

ومن جانبه أوضح الشيخ عبد الحليم عبد اللاهي مدير إدارة شئون القرآن الكريم، بأن هذه التصفيات "المرحلة الثانية" تعقد بمقر منطقة الأقصر الأزهرية، وبأعضاء من محافظات قنا وأسوان وسوهاج ويتم تصوير الطالب الممتحن بالصوت والصورة حرصاً على الشفافية، كما يتم صرف الجوائز للطلاب الحاصلين على 90%، وفقا للمستوى الذى تقدم إليه الطالب ، والدرجة التى حصل عليها لاختبار التصفية النهائية، كما يتم صرف مكافأة لمحفظى القرآن بالمكاتب الأهلية أيضا تقدر بنصف قيمة الجائزة التى يحصل عليها الطالب .

وأشار زين العابدين على موجه شئون القرآن الكريم بمنطقة قنا الأزهرية، إلى أن هذه المسابقة سنوية تقيمها إدارة شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، على جميع المستويات، لطلاب المعاهد الأزهرية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر ، وبمجموع جوائز تصل لـ23 مليون جنيه.

فيما أقيمت بإدارة المكتبات بمنطقة الأقصر الأزهرية، فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة تحدي القراءة الوطني ( التنافس المعرفي) على مستوى المنطقة وذلك برعاية وإشراف فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وقد أسفرت النتيجة عن فوز أربعة طلاب بالمراكز الأولي وهم كل من:- "ملك حمادة محمد أنور الصف الثالث الإبتدائي بمعهد أحمد الغزالي - زينب محمد عبدالسيد حسان بالصف الثالث الإعدادي معهد فتيات أحمد الغزالي ع / ث - هاشم متولي محمد بالصف الثاني الثانوي معهد الدير ع/ث - إسراء محمد عبدالسيد بالصف الثالث الثانوي أدبي معهد فتيات أحمد الغزالي ع/ث".

فيما أشار محمد فتحي مدير إدارة المكتبات بمنطقة الأقصر الأزهرية إلى أن مشروع تحدي القراءة الوطني مشروع مصري خالص يتم تفعيله لأول مرة هذا العام لتشجيع طلاب مصر على القراءة وطلب العلم الذي هو نور يُستضاء به والقراءة مفتاح للعقول والعلوم، ومن المقرر تصعيد هؤلاء الطلاب للتصفية النهائية على مستوى الجمهورية وذلك في 4/4/2021 بقطاع المعاهد الأزهرية.



جانب من فعاليات مسابقة القرآن الكريم بمنطقة الأقصر الأزهرية



مسابقة القرآن الكريم بقيمة 23 مليون جنية لمعاهد مصر الأزهرية