اليوم السابع: الدولة حريصة على جذب الاستثمارات بقناة السويس

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الدولة حريصة على جذب الاستثمارات بقناة السويس.

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الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الجيبوتى: نهدف للتوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.. الرئيس: ناقشنا الأوضاع الإقليمية فى القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر.. افتتاح فرع لبنك مصر بجيبوتى والاتفاق على إنشاء المنطقة اللوجستية المصرية فى جيبوتى.. وتوقيع مذكرات تفاهم بني البلدين فى مجالات التشاور السياسى والطاقة والموارد المتجددة

عمر جيلة: مباحثاتى مع الرئيس السيسى كانت بناءة ومثمرة.. اتفقنا على تطوير التعاون فى المجالات الاقتصادية والصحية والسياحية والأمنية.. تفعيل التعاون لإرساء الأمن والاستقرار الإقليميين.. وواثقون بقدرة مصر وحنكة قيادتها فى إنجاح قمة المناخ

الرئيس السيسى يوجه رسالة دعم للاعبى المنتخب الوطنى: "أديتم ما عليكم وكسبتم احترام الجميع"

كيروش يطوى صفحة كأس الأمم ويبدأ الاستعداد لـ "فاصلة المونديال"

الدولة حريصة على جذب الاستثمارات بقناة السويس.. رئيس الوزراء يستعرض العروض العالمية لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية للقناة

الجمهورية الجديدة محور للربط الكهربائى بين القارات

البنك المركزي: نجاح النظام المالي فى احتواء تداعيات كورونا

مرونة وتنوع الاقتصاد والإجراءات والسياسات الاستباقية الفعالة مدعومة بمكتسبات برنامج الإصلاح ساهمت فى تخفيف حدة الآثار للجائحة