اليوم السابع
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الإثنين، 07 فبراير 2022 03:56 م
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القوى العاملة بالقليوبية توفر 532 فرصة عمل بـ3 شركات.. اعرف الراتب والشروط

الإثنين، 07 فبراير 2022 03:40 م
القوى العاملة بالقليوبية توفر 532 فرصة عمل بـ3 شركات.. اعرف الراتب والشروط تلقى طلبات توظيف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية القوى العاملة فى القليوبية، بقيادة إيمان شحاتة مدير المديرية، عن توفير 532 فرصة عمل فى 3 شركات، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن.

وأكدت المديرية، فى بيان لها، أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، مشيرة إلى أن الرواتب تبدأ من 1800 جنيها حتى 2500 جنيه.

وأكدت مدير المديرية، أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التى تم تعيينها.

واستكملت، أنه سيتم فتح باب تلقى الطلبات غدا الثلاثاء حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.

 

وظائف القوى العامة بالقليوبية 1
وظائف القوى العامة بالقليوبية 1

 

وظائف القوى العامة بالقليوبية 2
وظائف القوى العامة بالقليوبية 2

 

وظائف القوى العامة بالقليوبية 3
وظائف القوى العامة بالقليوبية 3

 


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