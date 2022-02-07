أخبار مصر.. الرئيس السيسي ورئيس جيبوتي يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، الذي يحل ضيفاً عزيزاً علي بلده الثانى مصر، وذلك فى قصر الاتحادية.

الرئيس السيسي يستقبل نظيره الجيبوتى فى قصر الاتحادية بمراسم رسمية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، الذي يحل ضيفاً عزيزاً علي بلده الثانى مصر، وذلك فى قصر الاتحادية. وزير الإنتاج الحربى: نعد من أكثر الجهات التصنيعية المستفيدة من "مصر تستطيع" استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد اللواء، وزير الإنتاج الحربي، والوفد المرافق له، بحضور السفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، واللواء محمد برغوت، مساعد وزيرة الهجرة لشئون المراسم. الجمهورية الجديدة.. محور للربط الكهربائى بين القارات.. إنفوجراف تسعى مصر إلى أن تكون مركزاً محورياً للطاقة عبر مشروعات الربط الكهربائي مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية، مستفيدة من موقعها الجغرافي والميزات والمقومات التنافسية التي تتمتع بها، والاحتياطي اليومي بالشبكة القومية للكهرباء، وزيادة الإنتاج من الطاقة المتجددة، فضلاً عن تأسيس بنية تحتية قوية ومتكاملة على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي أسهم في دعم استراتيجية مصر للطاقة، وتوجهها لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال، بما يعزز النمو الاقتصادى ويرسخ علاقات مصر الدولية. الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم وغدا والأجواء شديدة البرودة ليلا كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد اليوم الإثنين 7 فبراير والثلاثاء 8 فبراير، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء. الصحة تطلق 6 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة أطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا، 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة. التعليم تكشف مواصفة امتحان الثانوية العامة لطلاب ذوى الإعاقة المدمجين كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات امتحانات الثانوية العامة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة المدمجين في مدارس التعليم العام، مشيرة إلى أن طلاب ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة وبطىء التعلم والمصابين بالشلل الدماغي واضطراب طيف التوحد ومتلازمة داون: تكون مواصفة الامتحان عبارة عن: 100 % من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 بالنسبة لهم موضوعية. التعليم: طلاب الثانوية العامة يسجلون استمارة التقدم للامتحانات دون مشكلات قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن طلاب الثانوية العامة يواصلون تسجيل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيا دون مشكلات، موضحة أن عدد كبير من الطلاب انتهى من ملء الاستمارة الإلكترونية على موقع الوزارة وجار إتاحة الفرصة لتسجيل الاستمارة حتى 24 فبراير الجارى. الإسكان: بدء تسليم وحدات سكن مصر بمدينة ناصر الجديدة بأسيوط مارس المقبل أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، سيبدأ يوم الثلاثاء 1/3/2022، وحتى يوم الخميس 10/3/2022، في تسليم وحدات مشروع سكن مصر بالمدينة، والمخصصة بالقرعة العلنية والحجزالإلكتروني " on line ". قواعد جديدة للمغادرين والقادمين للسعودية بخصوص لقاح كورونا بدءا من الأربعاء تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا. ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم وشبورة على الطرق.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

اتحاد الكرة للاعبين: قدمتم ملحمة بطولية خلال مشوار الكان رغم كل الصعاب

هنأ جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، المنتخب الوطنى لاعبين وجهاز فنى بما حققوه فى بطولة الأمم الأفريقية واحتلال المركز الثانى، مؤكدًا استمرار ثقة الاتحاد المصرى ومجلس إدارته فيهم وفى جهازهم الفنى بقيادة كارلوس كيروش، مشيرًا إلى أن أمام المنتخب الوطنى بعد شهر واحد جولة أخرى مع منافسهم نفسه فى الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم. أولى جلسات محاكمة متهمين بالاتجار في الآثار بقضية "شقة الزمالك" 19 فبراير حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عصام فريد، جلسة 19 فبراير الجاري، لبدء نظر محاكمة متهمين اثنين لاتجارهما في الآثار أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية التي اشتُهرت إعلاميا بـ "شقة الزمالك".

وفاة المخرج أحمد يحيى وتشييع جثمانه بمدافن الإمام الشافعي اليوم