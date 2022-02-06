اليوم السابع
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الصحة تطلق 4 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة

الأحد، 06 فبراير 2022 12:39 م
الصحة تطلق 4 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة قافلة طبية - أرشيفية
كتب ــ وليد عبد السلام

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أطلقت وزارة الصحة والسكان، 4 قوافل طبية، تستمر حتى غدا الإثنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل أسوان وأسيوط والوادى الجديد والإسكندرية.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى تحويل الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.


الصحة

القوافل الطبية

حياة كريمة

التخصصات الطبية

قافلة طبية

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