اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 فبراير 2022 10:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: طلاب الثانوية العامة يسجلون استمارة التقدم للامتحانات دون مشكلات

الإثنين، 07 فبراير 2022 10:00 ص
التعليم: طلاب الثانوية العامة يسجلون استمارة التقدم للامتحانات دون مشكلات وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن طلاب الثانوية العامة يواصلون تسجيل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيا دون مشكلات، موضحة أن عدد كبير من الطلاب انتهى من ملء الاستمارة الإلكترونية على موقع الوزارة وجار إتاحة الفرصة لتسجيل الاستمارة حتى 24 فبراير الجارى.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.
 
جاء ذلك فى كتاب التعليمات وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، والذى تم تعميمه على المديريات التعليمية.
 
وأوضحت الوزارة أنه يسمح للطالب بأداء امتحان الثانوية العامة سنوات، دخول الامتحان لعامين وأخر عامين على نظام المنازل، موضحة أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.
 
وأكدت الوزارة، أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الدور الاول للثانوية

مواعيد امتحانات الدور الاول للثانوية العامة

اخبار مصر

تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم توضح ضوابط أداء امتحان المواد ذات الفرعين فى الثانوية العامة

الأحد، 06 فبراير 2022 02:30 م

ضوابط اختيار المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2022.. اعرف التفاصيل

الأحد، 06 فبراير 2022 08:00 ص

10 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2022 وضوابط أسئلة الاختبارات

الأحد، 06 فبراير 2022 05:00 ص

الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحان الثانوية العامة وموعد تسليمها للمدارس

السبت، 05 فبراير 2022 11:58 ص

التعليم تبدأ إجراء مقابلات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2022

السبت، 05 فبراير 2022 11:09 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة