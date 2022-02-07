أخبار البورصة اليوم الاثنين 7-2-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 7-2-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.464 مليار جنيه.



إيقاف تداول 5 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، العبور للاستثمار العقاري، البدر للبلاستيك، انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي أل سي. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، العبور للاستثمار العقاري، البدر للبلاستيك، انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي أل سي.

البورصة تخسر 3.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.464 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.464 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 326.5 مليون ورقة مالية بقيمة 947.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33.3 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.1%، والعرب على 7.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.55% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.44%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 105.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 33.5 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، 720.6 ألف جنيه، 53.9 مليون جنيه، 6.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21%، ليغلق عند مستوى 11548 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2035 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 13765 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 4560 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 2155 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3184 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 4702 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1159 نقطة.

وصعدت أسهم 21 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 104 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة. ماكرو جروب أعلنت إدارة البورصة المصرية، إجمالي كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) قد بلغت عدد 1.4 مليون سهم، بإجمالي تغطية بلغت 102 مرة تقريبًا. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إجمالي كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) قد بلغت عدد 1.4 مليون سهم، بإجمالي تغطية بلغت 102 مرة تقريبًا.

رواد السياحة قررت إدارة البورصة المصرية، مد فترة السماح بالتحرك السعري يومياً على سهمي رواد السياحة-رواد، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، في نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة. قررت إدارة البورصة المصرية، مد فترة السماح بالتحرك السعري يومياً على سهمي رواد السياحة-رواد، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، في نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.

يأتي ذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين إثر التقلبات السعرية الحادة في ذات جلسة التداول وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 7 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 40 ألف سهم، 116 سهم، 42 ألف سهم، 115.2 ألف سهم، 30.1 ألف سهم، 95 ألف سهم، على التوالي، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 28920 سهم.

أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، شراء 116.8 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، ليصبح إجمالي الأسهم 850 ألف سهم.