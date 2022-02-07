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هبوط جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

الإثنين، 07 فبراير 2022 02:56 م
هبوط جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.464 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21%، ليغلق عند مستوى 11548 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2035 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 13765 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 4560 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 2155 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3184 نقطة.
 

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