أخبار البورصة اليوم الأحد 6-2-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 6-2-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي 2.15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 752.064 مليار جنيه.



إيقاف تداول 4 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المشروعات الصناعية الهندسية، الدولية للأسمدة والكيماويات، البدر للبلاستيك، اراب للتنمية والاستثمار العقاري. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المشروعات الصناعية الهندسية، الدولية للأسمدة والكيماويات، البدر للبلاستيك، اراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تربح 2.15 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي 2.15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 752.064 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي 2.15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 752.064 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 296.7 مليون ورقة مالية بقيمة 625 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.4 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.06%، والعرب على 8.85% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.85%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 22.5 مليون جنيه، 986 ألف جنيه، 4 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44%، ليغلق عند مستوى 11689 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2052 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13903 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 4613 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2174 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3212 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 4728 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1159 نقطة.

وصعدت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 44 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة رواد السياحة-رواد 42988 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم، 35 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة رواد السياحة-رواد 42988 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم، 35 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، جدوى للتنمية الصناعية، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد 201 سهم، 495 ألف سهم، 20.5 ألف سهم، 209.5 ألف سهم، 145 ألف سهم، 296 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 150 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة ببنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار 20 ألف سهم.

أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، شراء 8825 سهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، ليصبح إجمالي الأسهم 733.2 ألف سهم.

نتائج الأعمال أعلنت شركتي النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق الأولى صافي الربح شامل الضريبة عن الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر عام 2021 مبلغ 55.1 مليون جنيه مقابل مبلغ 51.6 مليون جنيه عن الفترة المثيلة من العام المالي السابق، وتحقيق الثانية إيرادات بلغت 577.6 مليون جنيه عن الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر عام 2021 مقابل 580.2 مليون جنيه عن الفترة المثيلة من العام المالي السابق، وبلغ صافي الربح 57.3 مليون جنيه مقارنة مع 79 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 27.45%. أعلنت شركتي النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق الأولى صافي الربح شامل الضريبة عن الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر عام 2021 مبلغ 55.1 مليون جنيه مقابل مبلغ 51.6 مليون جنيه عن الفترة المثيلة من العام المالي السابق، وتحقيق الثانية إيرادات بلغت 577.6 مليون جنيه عن الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر عام 2021 مقابل 580.2 مليون جنيه عن الفترة المثيلة من العام المالي السابق، وبلغ صافي الربح 57.3 مليون جنيه مقارنة مع 79 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 27.45%.