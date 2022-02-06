9 معلومات ببيان النيابة العامة بواقعة مذبحة الزمالك

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

أصدرت النيابة العامة، بيانًا بتفاصيل التحقيقات بواقعة مقتل أربعة أشخاص، وإصابة سيدة تُوفيت بعد نقلها للمستشفى، جراء إطلاق أحد المتوفين أعيرة نارية صوب الباقين قبل أن يقتل نفسه داخل وحدة سكنية بالزمالك؛ والذي عرض 9 معلومات خاصة بالقضية، وجاءت كالتالي:

1-النيابة تحقق بواقعة حي الزمالك، وتنتقل لمعاينة موقع الحادث وجثامين المتوفين

2- النيابة العامة تستمع لأقوال 7 شهود بالواقعة

3-شاهد للنيابة: الشاب أحضر حقيبة بها بندقية وأطلق أعيرة نارية

4-شقيقة مرتكب الواقعة تؤكد إيداعه بإحدى مصحات العلاج النفسي منذ حواليّ ثلاثة أشهر.

5-النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لفحص السلاح والذخائر بالواقعة.

6-النيابة تتحفظ علي بندقية آلية بجوار جثمان وخزينتان ممتلئتان بالذخائر وحقيبة ذخائر.

7-النيابة تنتدب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لجثامين المتوفين بالواقعة.

8- النيابة العامة تنتقل لمناظرة المتوفاة الخامسة بالمستشفى بعد الإخطار بوفاتها.

9- النيابة تطلب تحريات الشرطة حول الواقعة وتستكمل التحقيقات بالقضية.