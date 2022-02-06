وزير داخلية النمسا: نظام اللجوء الأوروبي بحاجة إلى إصلاح جذري عاجل

ا ش ا

أكد وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر، أن نظام اللجوء الأوروبي بحاجة إلى إصلاح جذري عاجل؛ لأن به الكثير من الثغرات ونقاط الضعف الذي يستغلها مهربو البشر.

وقال كارنر- في تصريحات السبت/ - إن الاجتماع غير الرسمي لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في مدينة (ليل) الفرنسية /الخميس/ كان مثمرا وشهد الكثير من التوافق بين الوزراء حول مستقبل منطقة (شنجن) وسياسة اللجوء والهجرة.

وأشار الوزير النمساوي إلى التعاون المثمر مع فرنسا والتي تتولى رئاسة الاجتماع وتريد حل مشاكل اللجوء والهجرة بشكل تدريجي بالاعتماد على عمليات عودة متسقة واتفاقيات مناسبة مع بلدان المنشأ.

ودعا كارنر، إلى حماية أقوى للحدود الخارجية وتحديث الاتفاقات الدولية في هذا الصدد، لافتا إلى وجود توافق عام على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يحسن حماية الحدود الخارجية