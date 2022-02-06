محافظ قنا يلتقى الفائزين بمسابقة رؤساء القرى ويوصى بحسن معاملة المواطنين ..صور

صابر سعيد

التقى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الشباب المتقدمين لشغل وظيفة رئيس قرية الذين سيجرى تدريبهم في الديوان العام للمحافظة على قوانين الإدارة المحلية قبل مباشرة عملهم، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي، السكرتير ابعام للمحافظة، ومحمد صلاح، السكرتير العام المساعد، وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية بالمحافظة.

أشاد محافظ قنا، خلال اللقاء بالمتقدمين وأعرب عن تفاؤله بهم وحثهم على التواضع مع المواطنين ومعاملتهم بسعة صدر واحترام والتزام الشفافية في كل قرارتهم، مؤكدا أنه لن يتهاون مع أى مسئول يتلاعب بالمال العام.

وأضاف الداودى، أنه سيتم تدريب 23 مرشحًا ممن اجتازوا الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلة الشخصية لشغل وظيفة رئيس قرية، يأتي هذا التدريب في ضوء جهود المحافظة لضخ دماء جديدة وتطوير العمل بالمحليات، مشيراً إلى استمرار الدورة التدريبية لمدة أسبوع من اليوم حتى الخميس المقبل وستشمل محاور التدريب قانون الخدمة المدنية والتعريف بمبادرة حياة كريمة والقوانين المنظمة لحماية البيئة والمخلفات الصلبة ومبادى القيادة والتواصل والخطة الاستثمارية والحسابات والايرادات والتراخيص والاشغالات والنظافة والعقود والمشتريات.

وأوضح السكرتير العام للمحافظة، أن أهم ملفات الإدارة المحلية التى يجب على رؤساء القرى الإهتمام بها هى التقنين والتصالح وكذلك متابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة ومستوى النظافة داخل القرية المسئول عنها، مؤكدا أنه سيتم تقييم مدى كفاءة رؤساء القرى المتقدمين بناءا على آدائهم ونتائج كل منهم في ملفىّ التقنين والتصالح.

وأشار السكرتير العام المساعد، إلى أهمية التواجد المستمر في الشارع والاستماع لشكوى المواطنين أول بأول واستيعاب الاختلافات الثقافية والإجتماعيه لهم لخلق حوار فعال معهم.