تمهيد طرق قرى بدسوق وتطوير مصيف بلطيم وتوصيل خطوط الطرق بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مصيف بلطيم وقرى مركز دسوق، اليوم الأحد، أعمال تطوير وتمهيد الطرق لرصفها، وتوصيل خط الطرد لخدمة عدد من القرى ببلطيم من خلال تنفيذ مشروع الصرف الصحي، لخدمة 5 قرى، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ

تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال الأعمال التمهيدية وفرد طبقة الأساس " السن " بطريق دسوق سيدى جامع بطول 1200متر وعرض 5.5م التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الملح، استعداداً لرصفه ضمن خطة مديرية الطرق، كما تابع سير العمل باستكمال الأعمال التمهيدية لرصف طريق الجوايشة أبو مندور المندورة بطول 2700 متر.

وتابع هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطي بالطريق الرئيسي بداية من منطقة فندق الشرطة بالسلام وحتى منطقة الامل وتشمل توسعة الطريق الرئيسي وأعمال سور المشاية الداخلية وأعمال الانترلوك والحجر الفرعوني. وصيانة المشايات حيث تم صيانة جانبي المشايات حتى تظهر بالمظهر اللائق استعداداً لاستقبال أعياد الربيع وموسم صيف 2022.

وأشرف رئيس مدينة مصيف بلطيم، على أعمال تنفيذ مشروع خط الطرد الخاص بمشروع الصرف الصحي لقرى الشيخ مبارك والشهابية ومرتضي وأبو سليمان وربطها بمحطة الرفع الرئيسية بمنطقة السلام مروراً بمدخل الامل .. مع التأكيد على الإسراع في الانتهاء من كافة الاعمال، للبدء في أعمال تجميل وتطوير الجزيرة الوسطى، وأعمال الرصف مدخل الامل ومنطقتي السلام والأمل.