حملات مكثفة للنظافة وصيانة كشافات الإنارة ورفع 1980 طن مخلفات بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نفذت الوحدات المحلية لمراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، عدة حملات مكبرة ترأسها رؤساء المدن ونوابهم، لرفع المخلفات والقمامة، إضافة لحملات لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، على استمرار حملات النظافة النهارية والليلية، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة بصفة دورية تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقاً للإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة للصعيد وفقاً لرؤية مصر2030 .

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها،1980طن بـ 14 مركزاً ومدينة، منهم بـ " كفر الشيخ 382 طن، وببرج البرلس 47 طن، وبسيدي سالم 155طن، وبسيدي غازي 41 طن، و ببلطيم 118 طن، وبالرياض 111 طن، و بالحامول 157 طن، وبمصيف بلطيم 36طن، وبقلين 126 طن، وبيلا 180 طن، و بدسوق 255طن، وبفوه 196 طن، وبمطوبس 164 طن، وبمسير 26 طن "، بإجمالي 1980 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.



تسوية الطرق بكفر الشيخ



جانب من رفع المخلفات من الشوارع



جانب من رفع المخلفات



رفع المخلفات من الشوارع