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ترامب لبنس: النائب ليس ناقلا آليا لمنصب الرئيس عند وجود تزوير أو مخالفات

الأحد، 06 فبراير 2022 01:28 م
ترامب لبنس: النائب ليس ناقلا آليا لمنصب الرئيس عند وجود تزوير أو مخالفات ترامب وبنس
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رد على تصريحات نائب الرئيس السابق مايك بنس، بأنه لم يملك السلطة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وانتقده قائلا إنه كان بمثابة "ناقل تلقائى" لميتش ماكونيل لجعل جو بايدن رئيسا في أسرع وقت ممكن.

وقال ترامب في بيان عبر موقع ،Save America PAC "لقد شاهدت للتو بيان مايك بنس بشأن حقيقة أنه ليس لديه الحق في فعل أي شيء فيما يتعلق بعدد الأصوات الانتخابية، بخلاف كونه ناقل تلقائي لـ ميتش ماكونيل (زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ )، لجعل بايدن رئيسًا في أسرع وقت ممكن ". وأكد "حسنًا ، منصب نائب الرئيس ليس ناقلًا آليًا في حالة وجود علامات واضحة على تزوير أو مخالفات الناخبين."

وأشار إلى حقيقة أن الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، الذين أطلق عليهم اسم "RINOs" أو "الجمهوريون بالاسم فقط"، يحاولون تغيير قانون الفرز الانتخابي كدليل على سرقة الانتخابات.

كان بعض الجمهوريين والديمقراطيين قد أعربوا الشهر الماضي عن انفتاحهم على إصلاح قانون الانتخابات لعام 1887، مع العديد من التغييرات قيد النظر ، بما في ذلك زيادة عدد المشرعين الذين يجب أن يعترضوا قبل أن يتمكن الكونجرس من التصويت على الطعن في قائمة الهيئة الانتخابية بالولاية.

وهناك تعديل آخر قيد النظر يوضح دور نائب الرئيس في عملية التصديق، وفقا لما كشفته مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ عن اقتراحهم لإصلاح التشريع يوم الثلاثاء.

وكانت تصريحات ترامب ضد بنس محسوبة بشكل غير معهود ، وتجنب توجيه انتقادات أكثر حدة لنائبه السابق. ومع ذلك ، فقد أكدوا وجود قطيعة بين الاثنين حول كيفية نظر كلاهما إلى دور بنس في التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ودفعت مزاعم الرئيس السابق بسرقة الانتخابات حشودًا مؤيدة لترامب لمهاجمة مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 ، في محاولة لمنع الكونجرس من التصديق على نتائج انتخابات 2020. ومع ذلك ، لا يوجد دليل يشير إلى حدوث تزوير واسع النطاق للناخبين.

وألقى بنس، الذي يعتبر مرشحًا محتملاً للانتخابات الرئاسية لعام 2024 ، خطابًا يوم الجمعة في حدث للجمعية الفيدرالية في فلوريدا قدم فيه توبيخًا قويًا ضد الرئيس لاقتراحه أن نائب الرئيس لديه السلطة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

 

 


ترامب

مايك بنس

الانتخابات الامريكية 2020

الانتخابات الامريكية 2022

الانتخابات الامريكية 2024

بايدن

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