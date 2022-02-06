التنفس من الفم يؤدى إلى مجموعة من المشاكل الصحية.. تعرف عليها

كتبت إيناس البنا

التنفس من الأنف هو الطريقة الطبيعية التي صُممت بها أجسامنا للتنفس وهذا أفضل من التنفس من خلال فمك، حيث يساعد جسمك على استخدام الهواء الذي تستنشقه بشكل فعال.

نميل إلى التنفس من خلال الفم عندما يكون لدينا احتقان بالأنف بسبب الحساسية أو الزكام، أيضًا ، عندما تتمرن بشدة ، يمكن أن يساعد التنفس الفموي في توصيل الأكسجين إلى عضلاتك بشكل أسرع، لكن يمكن أن يؤدي التنفس عمومًا من خلال الفم طوال الوقت، بما في ذلك أثناء النوم ، إلى مشاكل.

ووفقا لموقع " webmd"، أنفك وفمك ما هما إلا مساران للتنفس، في النهاية، كلاهما يؤدي إلى حلقك، والذي يحمل الأكسجين إلى رئتيك، فلماذا يقول الأطباء إن التنفس من الأنف أفضل وإذا كنت تتنفس من خلال الفم تحتاج إلى تصحيحه؟

عند الأطفال ، يمكن أن يسبب التنفس الفموي أسنانًا ملتوية أو تشوهات في الوجه أو ضعفًا في النمو. في البالغين ، يمكن أن يسبب التنفس الفموي المزمن رائحة الفم الكريهة وأمراض اللثة. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم أعراض الأمراض الأخرى.

التنفس من الأنف

تساعد بنية الأنف على التنفس بأمان وتجعل أنفاسك أكثر أمانًا بحلول الوقت الذي يصل فيه الهواء إلى الرئتين:

يقوم ممر الأنف بتصفية الجزيئات الغريبة:



الممر عبر الأنف مبطن بشعر ناعم يحبس الغبار والشوائب والمواد المسببة للحساسية وحبوب اللقاح والحشرات وما إلى ذلك قبل أن تدخل إلى جهاز التنفس ، كما يساعد المخاط أيضًا عن طريق حبس المهيجات والتخلص منها عن طريق العطس.

يعمل ممر الأنف على ترطيب الهواء المستنشق:



لنفترض أن الهواء بالخارج بارد للغاية. استنشاق هذا الهواء البارد يمكن أن يرسل رئتيك إلى صدمة حرارية. ولكن بدلاً من ذلك ، عندما ينتقل الهواء عبر الممر الأنفي ، والجيوب الأنفية الدافئة ، فإنه يسخن ويرطب الهواء الذي تتنفسه. وهذا يجعل الهواء الذي تستنشقه يصل إلى درجة حرارة الجسم ، مما يسهل على رئتيك استخدامه ، وليس إرسال الرئتين في مصادرة.

ينتج أكسيد النيتريك:



أثناء التنفس الأنفي ، يطلق أنفك أكسيد النيتريك (NO). لا يتم استنشاق أي غاز من الأنف والجيوب الأنفية مع كل نفس ويصل إلى الرئتين بشكل مخفف لتعزيز امتصاص الأكسجين الرئوي عن طريق توسع الأوعية الموضعي، يمكن أن يساعد ذلك في تحسين الدورة الدموية للأكسجين في جسمك.

التنفس من الفم:



رغم ذلك ، في حالة الطوارئ أو عندما تحتاج إلى ذلك بشكل متقطع بسبب احتقان الأنف ، أو الحاجز المنحرف ، وما إلى ذلك ، فمك مصمم بالفعل لشيء آخر. يساعدك على الأكل والشرب والتحدث.

يمكن أن يسبب التنفس الفموي: