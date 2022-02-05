نيويورك تايمز: الجمهوريون يعتبرون الهجوم على مبنى الكابيتول "مشروعا"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إنه فى خطوة غير عادية، قال الحزب الجمهوري رسميًا إن محاولة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، قلب هزيمته في انتخابات عام 2020 والهجوم المميت على مبنى الكابيتول الأمريكي هما "خطاب سياسي مشروع".

وقال أحد الديمقراطيين البارزين في لجنة مجلس النواب التي تحقق في تمرد 6 يناير إن المؤرخين سيكونون "مذعورين".

وجاء تحرك اللجنة الوطنية الجمهورية (RNC) في اجتماعاتها الشتوية في سولت ليك سيتي يوم الجمعة ، كجزء من اللوم الرسمي لليز تشيني من وايومنج وآدم كينزينجر من إلينوي ، الجمهوريين الوحيدين في لجنة 6 يناير.

وجاء في قرار تمت الموافقة عليه بالإجماع أن تشيني وكينزينجر متورطان في "اضطهاد المواطنين العاديين المنخرطين في خطاب سياسي مشروع".

في 6 يناير 2021 ، قبل أسبوعين من تنصيب جو بايدن ، تعرض مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن لهجوم من قبل مؤيدي ترامب الذين قال الرئيس السابق لهم "قاتلوا مثل الجحيم" في خدمة كذبه بأن هزيمته كانت نتيجة انتخابات تزوير.

تم نقل علم المعركة الكونفدرالي إلى قاعات الكونجرس. وقام المشاغبون بتلطيخ الجدران بالبراز. وسرقت الممتلكات وتحطمت النوافذ. وهرع أعضاء الكونجرس إلى بر الأمان، وسعى بعض المشاغبين إلى القبض على المشرعين وربما كانوا ينوون قتلهم. وهتف البعض لشنق مايك بنس ، نائب رئيس ترامب الذي قاوم الضغط لرفض التصديق على نتائج الكلية الانتخابية.

ومات سبعة اشخاص. وأصيب أكثر من 100 شرطي. ووجهت التهم إلى أكثر من 700 شخص. يواجه أحد عشر عضوا في ميليشيا يمينية متطرفة اتهامات بالتآمر للتحريض على الفتنة.

ودافع ستيف بانون ، وهو مستشار مقرب من ترامب ، بأنه غير مذنب في ازدراء الكونجرس الجنائي. قد يواجه مارك ميدوز ، كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب ، نفس العقوبة.