اليوم السابع
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نظافة الجيزة ترفع آثار مياه الأمطار من الشوارع.. صور

السبت، 05 فبراير 2022 12:44 م
نظافة الجيزة ترفع آثار مياه الأمطار من الشوارع.. صور رفع اثار الأمطار من الشوارع
كتب ـ سيد الخلفاوى

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واصلت أجهزة محافظة الجيزة، إزالة ورفع آثار مياه الأمطار من الشوارع، حيث دفعت هيئة نظافة الجيزة بمعدات شفط المياه، من موقف وميدان الجيزة وشارع الجامعة، وعدة شوارع بالمحافظة.
 
وشهدت، محافظة الجيزة امس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة على معظم مناطق محافظة الجيزة.
 
كما تم شفط مياه الأمطار من مناطق جامعة القاهرة وبولاق الدكرور والبراجيل والبحر الأعظم ، وفيصل والهرم والطريق الصحراوي وطريق الفيوم وكورنيش النيل وإمبابة والدقي والمهندسين وبشتيل .
 
 
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الجيزة

الامطار

المطر

الطقس

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