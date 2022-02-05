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شبورة وأمطار ورياح .. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

السبت، 05 فبراير 2022 11:00 ص
شبورة وأمطار ورياح .. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل شبورة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد  طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :
 
 
- السبت 5 فبراير : 
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
 
- الأحد 6 فبراير والاثنين 7 فبراير: 
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
- الثلاثاء 8 فبراير: 
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
 
- الأربعاء 9 فبراير والخميس 10 فبراير: 
 
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .

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