

وفي الأردن.. أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1275 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1314243 إصابة.



وأوضحت أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1163790 حالة شفاء بعد تسجيل 7691 حالة إضافية، كما سجلت 12 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 13300 حالة.



وفي المغرب.. سجلت وزارة الصحة المغربية، خلال الساعات الـ 24 الماضية 2067 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1.146.041.



وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى أنها سجلت 35 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 15757، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 1.099.675.



وفي الجزائر.. سجلت وزارة الصحة 792 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و9 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 513 مريضا للشفاء، وبذلك, بلغ العدد الإجمالي للإصابات 257598 حالة، بينما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 171045 مصابا والعدد الإجمالي للوفيات 6640 حالة.

وفي لبنان.. أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 8472 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 965627، كما تم تسجيل 19 حالة وفاة ".