مصرع طفل سقط من الدور الرابع فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقي طفل بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من الدور الرابع بمساكن القابوطي في نطاق حي الضواحي.

استقبل مستشفى الزهور المركزي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الطفل: مهند السيد عاشور، يبلغ من العمر 6 أعوام، مصاب بتوقف في عضلة القلب مع اشتباه وجود نزيف بالمخ، بادعاء سقوطه من مرتفع الدور الرابع، والحالة العامة سيئة وتوفى الطفل أثناء محاولة الطاقم الطبي إسعافه.

وتحرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.