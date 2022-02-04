توقف بعضلة القلب واشتباه نزيف.. سقوط طفل من الدور الرابع فى بورسعيد

وتحرر محضر بالواقعة، وجاري التحري حول ملابسات سقوط الطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الخدمات الطبية للطفل المتواجد في المستشفى بحالة عامة سيئة ولا زال تحت الفحص.

وكان أصيب شخص بمحافظة بورسعيد، بجرح نافذ بالجانب الأيسر من الصدر، بادعاء اعتداء آخرين عليه إثر مشاجرة بمنطقة المروة.

استقبل مستشفي عطاء المصاب "ع.ر.ا.ع"، مصاب بجرح نافذ بالجانب الأيسر من الصدر، بادعاء اعتداء آخرين عليه إثر مشاجرة بمنطقة المروة، وجاري تقديم الاسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول ملابسات الواقعة.