اليوم السابع
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لوبان: انتخابات 2022 قد تكون الأخيرة بالنسبة لى

الجمعة، 04 فبراير 2022 04:00 ص
لوبان: انتخابات 2022 قد تكون الأخيرة بالنسبة لى زعيمة "التجمع الوطنى" اليمينى المتطرف في فرنسا مارين لوبان
روسيا اليوم

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صرحت زعيمة "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في فرنسا مارين لوبان بأن الانتخابات الرئاسية التي ستجري في فرنسا في أبريل المقبل قد تكون الأخيرة بالنسبة لها.

وقالت لوبان في تصريح لصحيفة "لو فيغارو": "لا أريد أن أترشح للانتخابات الرئاسية ست مرات. أريد الفوز في هذه الانتخابات".

وأضافت أنه بغض النظر عن نتائج الانتخابات المقبلة، فإنها لن تعتزل السياسة.

وأشارت لوبان إلى أنها تسعى "للفعالية والهدوء" الآن، ولذلك تمتنع عن التصريحات المدوية، إذ أن الوضع في البلاد "أصبح أكثر خطورة مما كان في أي وقت مضى"، حسب رأيها.

وأكدت أنها عملت كثيرا في ما يخص الجزء الاقتصادي من برنامجها الرئاسي، وتعتزم محاربة الهجرة وانتشار "التشدد الإسلامي" في البلاد.

يذكر أن مارين لوبان ترشحت للرئاسة الفرنسية مرتين في 2012، حيث لم تتقدم إلى الجولة الثانية، وفي 2017 حيث خسرت أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.


مارين لوبان

فرنسا

ماكرون

الانتخابات الفرنسية

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