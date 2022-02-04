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حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: لا زيادة بأجرة النقل والسرفيس بعد تحريك أسعار البنزين

الجمعة، 04 فبراير 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: لا زيادة بأجرة النقل والسرفيس بعد تحريك أسعار البنزين محطات الوقود
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
التنمية المحلية: لا زيادة بأجرة النقل والسرفيس بعد تحريك أسعار البنزين
 
النقل: محور طولى مرورى من بنها لدمياط لربط الإسكندرية الزراعى بالدولى الساحلى
 
المالية: منظومة إلكترونية للتعاقدات الحكومية تشمل تقديم أكثر من 16 خدمة
 
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم
 

 


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