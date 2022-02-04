حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: لا زيادة بأجرة النقل والسرفيس بعد تحريك أسعار البنزين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
التنمية المحلية: لا زيادة بأجرة النقل والسرفيس بعد تحريك أسعار البنزين
النقل: محور طولى مرورى من بنها لدمياط لربط الإسكندرية الزراعى بالدولى الساحلى
المالية: منظومة إلكترونية للتعاقدات الحكومية تشمل تقديم أكثر من 16 خدمة
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم
السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية بخط الصعيد طوال إجازة نصف العام الدارسى
الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "مخاطر الطلاق"
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