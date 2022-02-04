النقل: محور طولى مرورى من بنها لدمياط لربط الإسكندرية الزراعى بالدولى الساحلى

كتب رضا حبيشى

تابعت وزارة النقل أعمال إنشاء محور طولى مرورى من بنها حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 140كم، والذي يشمل على عدد 15 عملا صناعيا (15 كوبري) وذلك لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي (القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ) وحيث يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات الستة وهي مدن بنها والمنصورة ودمياط.

وطالعت الوزارة مواقع العمل الخاصة بتنفيذ توسعة المسافة من بنها إلى المنصورة وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 70 كم بعرض 4 حارات ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح بواقع 4 حارات ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة بواقع 4 حارات، كما يتم توسعة المسافة من المنصورة حتى دمياط بطول 50 كم وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ووجه وزير النقل بدراسة فصل عدد 2 حارة مرورية في المسافة من المنصورة حتى بنها كطريق خدمة للشاحنات في الاتجاهين وتنفيذه خرساني للقادم بإتجاه القاهرة لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من ميناء دمياط واسفلتي باتجاه المنصورة.

وتفقد فريق من الوزارة موقع ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وأعمال تنفيذ ممشى للاهالي في المسافة من كوبري الزراعي حتى كوبري بنها القديم بطول 1400متر كما تم متابعة أعمال إنشاء عدد من الكباري العلوية والسطحية والأعمال الصناعية بالمشروع والتي تبلغ 8 كباري علوية هي (كوبري قنطرة بحر مويس والذي بلغت نسبة تنفيذه (89%) وكوبري جمجرة والذي بلغت نسبة تنفيذه (95 %) وكوبري أسنيت والذي بلغت نسبة تنفيذه (99.70%) وكوبري كفرشكر والذي بلغت نسبة تنفيذه (96.2%) وكوبري المنشأة الكبرى. والذي بلغت نسبة تنفيذه (59%) وكوبري صهرجت والذي بلغت نسبة تنفيذه 64% وكوبري اوكوبري ميت غمر أعلى السكة الحديد والذي بلغت نسبة تنفيذه 53% وكوبري السافورية والذي بلغت نسبة تنفيذه 15%) وكذلك أعمال إنشاء 8 كباري سطحية وعمل صناعي على الرياح .

وشددت على استمرار تنفيذ اعمال انشاء الطريق المتجه الى المنصوره على البر الشرقي بالتنسيق مع وزاره الري ممثله في مديريتي الري بالقليوبيه والدقهليه للحفاظ على القطاع المائي الآمن الذي يحافظ على كميه الماء المطلوبة للزمامات الزراعية التي يخدمها الرياح التوفيقي وحيث تقوم هيئة الطرق بالتنسيق مع وزاره الري في اطار المحافظه على القطاع المائي بإنشاء مسطاح للمجري المائي للحفاظ على جانب الترعه من الانهيار حيث أنه قد حدث له تآكل نتيجه أعمال تطهير المجرى المائي على مدار السنوات الماضيه وأصبح يهدد جسر الطريق و عمل دوائر انزلاق وانهيارات لجسر الطريق وبالتالي فإن الأعمال التي تتم فهي لحمايه المجري المائي والحفاظ على القطاع المائي وكميات المياه الآمنة المطلوبه لري الاراضي الزراعيه التي يخدمها الرياح التوفيقي.