تسرب نفطى فى منطقة الأمازون الإكوادورية بعد انسكاب 6300 برميل ..صور

فاطمة شوقى

انسكب حوالى 6300 برميل من النفط فى منطقة الأمازون الإكوادورية، وذلك بعد تمزق أنبوب نفط تابع لشركة Oleoducto de Crudos Pesados ​​الخاصة، مما أدى إلى تسرب نفطى كبير وتأثرت المحمية الطبيعية ونهر كويخوس، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.



التسرب النفطى فى الاكوادور

وأشارت الشركة إلى أنه تم بالفعل جمع 5300 برميل من النفط الخام وإعادة حقنه في النظام" وأشارت إلى أن هذا يمثل 84.13 % من التسرب.

وأكد رئيس الشركة ، خورخي فوجديليا "نجح العمل في الوقت المناسب للفريق في جمع 84.13٪ من الخام ، مشيرا إلى أن الهيدروكربون سقط في نهر كويخوس وتقدم إلى كوكا التي تزود مجتمعات السكان الأصليين.

وأكد وزير الطاقة الإكوادوري خوان كارلوس بيرميو، ما أعلنته الشركة ، كما قال المكتب الشريف للفوسفاط أنه حدث هذا الثلاثاء انهيارات أرضية من الصخور والطين في المناطق القريبة من الانسكاب النفطى، لذا فإن أوقات الإصلاح ستستغرق من سبعة إلى عشرة أيام.



النفط

وأشارت وزارة البيئة إلى أن التسرب حدث داخل حديقة كايامابي كوكا الوطنية ، الواقعة في شمال شرق الإكوادور والتي تضم تنوعًا كبيرًا من الحيوانات ومحمية مائية. تضرر حوالي 403000 هكتار من الحديقة.

رفع اتحاد القوميات الأصلية في منطقة الأمازون الإكوادورية (Confenaie) دعوى قضائية ضد الشركة لتزويد السكان المتضررين بالمياه والغذاء. وأكد كونفيني على شبكات التواصل الاجتماعي "من الواضح أنه لا يمكن استخدام مياه النهر أو استهلاكها".



تسرب نفطى فى الامازون الاكوادورية

بيان مشترك صادر عن اتحاد القوميات الأصلية في منطقة الأمازون الإكوادورية ، واتحاد القوميات الأصلية في الإكوادور (Conaie) ومنسق منظمات السكان الأصليين في حوض الأمازون (Coica) وتحالف منظمات حقوق الإنسان ، في إطار الاجتماع السنوي السادس عشر للطاقة والنفط 2022 وانتقد الوهم الكاذب المتمثل في "الأمن القانوني" للمرسوم التنفيذي للبترول 95 ازدراء الدولة للمجتمعات المتضررة من التسرب.



النفط فى الامازون الاكوادورية