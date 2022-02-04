تحقيقات النيابة: لصوص الهواتف المحمولة بالمطرية متهمين فى 7 قضايا سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف من المواطنين، اعترفا بارتكاب عدد 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة.

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على تشكيل عصابى بمنطقة المطرية، تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين - "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "توك توك".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهما والمستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة، وأقرا بتصرفهما فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى (عميلهما "سيئ النية" - مقيم بدائرة القسم)، حيث تم ضبطه وبحوزته كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها، وكذا عدد 5 هواتف محمولة مختلفة الأنواع "مجهولين المصدر".

كما اعترف المتهمان بأنهما من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.