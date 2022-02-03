متهم يعترف أمام المباحث بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة فى شبرا

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف متهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بانتحال صفة بأنه يعمل بإحدى الجهات الحكومية ويقوم بالنصب على المواطنين بمنطقة شبرا، وقام بالاستيلاء على مبلغ مالى من شخص مقابل إنهاء إجراءات بيع سيارات بسعر مُخفـض بـمـزاد خاص بالسيارات، وتم القبض عليه.

وتمكن رجال المباحث، في ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالنصب على أحد الاشخاص بأسلوب إنتحال الصفة ، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بتضرره من (شخص "لا يعلم بياناته") لقيامه بإيهامه بأنه يعمل بإحدى الجهات الحكومية والإستيلاء منه على مبلغ مالى نظير إنهاء إجراءات بيع سيارات بسعر مُخفـض بـمـزاد خاص بالسيارات المتحفظ عليها بتلك الجهة وقام بتسليمه عدد (4) صور إيصالات استلام نقدية مؤقتة كرسوم المعاينة الخاصة بالسيارات، ومزيلين بخاتم شعار الجمهورية وأكلاشية "مزور" .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين إن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص (بالمعاش "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.