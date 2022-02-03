النيابة تطلب تحريات حول مصرع شخصين وإصابة آخر بحادث تفحم سيارة بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة على سيارة ملاكى مما أدى إلى تفحمها ومصرع شخصين وإصابة آخر بطريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوى عند منطقة العامرية غرب المحافظة، والتسبب فى أرتباك حركة المرور وتوقف الطريق لفترة طويله، وسؤال شهود العيان والمصاب حول الواقعة والتصريح بدفن الجثتان، وندب الفنى وتقرير رجال الاطفاء لمعرفة سبب الحادث.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث ومصابين بالطريق الصحراوى دائرة القسم.

انتقل ضباط مباحث القسم وضباط المرور رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف الى موقع البلاغ، وتم السيطرة علة النيران وإخمادها، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بالرمال رقم 972/3084 فى الطريق المشار له على السيارة رقم 1868 ملاكى واشتعال الحريق داخل سيارة أمام دخلة ك 21 أمام الثروة السمكية واحتراق السيارة الخاصة بشكل كامل.

وقام مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور محمد عرابي، بنقل مصاب إلى مستشفى العامرية يدعي أحمد أشرف أحمد 30 سنة مصاب بكسر بالقدم اليسرى، و2 متوفين إلى مشرحة كوم الدكه وهما: وائل محمد حلمى عثمان 48 سنة، والسيد عبد العزيز بلتاجى، 41 سنة، وجارى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.