مصرع شخصين فى حادث تصادم غرب الإسكندرية

الاسكندرية أسماء على بدر

لقى شخصان مصرعهم وإصابة أخر فى حادث مرورى غرب الإسكندرية فى طريق الإسكندرية الصحراوى بمنطقة العامرية واحتراق إحدى السيارات على الطريق.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات مرور الإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حادث تصادم عند مدخل الكيلو 21 بالطريق الصحراوى بين تريلا واحد السيارات مما أدى إلى احتراق سيارة وبداخلها أحد الأشخاص، والضحايا هم وائل محمد حلمى 48 سنة ، السيد عبد العزيز 40 سنة ، وإصابة شخص هو احمد شرف 30 سنة وتم تحويلة لمستشفى العامرية وانتقلت سيارات الإسعاف والتدخل السريع لمرور الإسكندرية، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة كوم الدكه ونقل النصاب إلى مستشفى العامرية العام.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق الصحراوى لما سببه من توقف الطريق لفترة طويلة وتم فتح الطريق أمام السيارات وتسهيل الحركة المرورية تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.