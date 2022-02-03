السيطرة على حريق نشب بسيارة فى قنا

صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الخميس، من السيطرة علي حريق نشب في سيارة أثناء تموينها بالوقود في أحد المحطات بقنا.



تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد السيطرة علي حريق نشب في سيارة أثناء تواجدها في محطة وقود، دون إصابات.



وكانت قد تمكنت الحماية المدينة تحت إشراف العميد هاني الاتربي، من السيطرة علي حريق السيارة أمام بنزينة المعنا بقنا، دون إصابات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

يذكر أن قوات الحماية المدنية بقنا تمكنت، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في زراعات القصب بمركز ابوتشت شمال قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بنشوب حريق في زراعات قصب بمركز أبو تشت، وعلي الفور انتقلت قوة الحماية المدنية برئاسة النقيب علاء الديب، تحت إشراف العميد هاني الاتربي وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والسيطرة على الحريق وجارى معرفة أسباب الحريق بعد التحقيق في الواقعة.